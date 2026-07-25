Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ungkap Hasil Investigasi Kematian Dokter Internsip di Lampung, Kemenkes: Tak Terkait Perundungan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |23:05 WIB
Ungkap Hasil Investigasi Kematian Dokter Internsip di Lampung, Kemenkes: Tak Terkait Perundungan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan hasil investigasi terkait meninggalnya peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI), dr. Muhammad Zulfikar Drakel, yang bertugas di RSUD KH Ahmad Hanafiah (Sukadana), Kabupaten Lampung Timur.

Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Yuli Farianti, menyampaikan kematian dr. Zulfikar tak berkaitan dengan perundungan (bullying) atau kelebihan beban kerja.

"Hasil investigasi gabungan menyimpulkan meninggalnya dr. Zulfikar tidak berkaitan dengan dugaan perundungan (bullying) maupun kelebihan beban kerja selama menjalani program," kata Yuli dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (25/7/2026).

Yuli mengatakan, hasil investigasi menunjukkan bahwa saat kejadian Zulfikar sedang menjalani stase bangsal dengan tugas melakukan visite bersama Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).

"Jam kerja berlangsung pukul 08.00 hingga 14.00 dan dapat berakhir lebih awal mengikuti jadwal visite Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), sehingga total jam kerja peserta berada di bawah ketentuan maksimal 40 jam per minggu. Seluruh praktik klinis juga dilakukan di bawah pendampingan dokter pembimbing dan DPJP," katanya.

Di sisi lain, Yuli berkata tim investigasi juga tidak menemukan adanya kelebihan beban kerja yang berpotensi menyebabkan kelelahan. Selain itu, tidak ditemukan indikasi perundungan, intimidasi, maupun hambatan dalam pemberian izin, termasuk izin untuk menjalani pengobatan.

"Berdasarkan hasil investigasi, peserta menjalankan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga tidak menemukan indikasi kelebihan beban kerja, perundungan, intimidasi, maupun kendala dalam pemberian izin berobat. Selama menjalani pengobatan, almarhum memperoleh izin beristirahat dan berobat sesuai kebutuhan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/340/3230210//viral-3LMs_large.jpg
Dokter PPDS Ditemukan Tewas Mengenaskan di Samping RSUD Siak, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/629/3228896//andika_kangen_band-AL37_large.jpg
Anak Jadi Korban Perundungan di Sekolah, Andika Mahesa Pilih Pindahkan Putranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228096//icha-YrSK_large.jpg
Hasil Investigasi Kemenkes Ungkap Lemahnya Pengamanan IGD dalam Kasus Dokter Icha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228089//kemenkes-mFLd_large.jpg
Kemenkes Siap Tindak Tegas Pelaku Intimidasi Dokter Icha: Bisa Dijerat Pidana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/340/3227754//perindo-bozV_large.jpg
Kasus Kematian Dokter Icha Jadi Sorotan, Ketua Perindo NTT Minta Polisi Usut Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/482/3227177//dr_icha-hzxZ_large.jpg
Dugaan Intimidasi terhadap dr. Icha, Kemenkes Bakal Usut Tuntas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement