Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Investigasi Kemenkes Ungkap Lemahnya Pengamanan IGD dalam Kasus Dokter Icha

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |22:10 WIB
Hasil Investigasi Kemenkes Ungkap Lemahnya Pengamanan IGD dalam Kasus Dokter Icha
Eliza Princila Utami Pakaenoni alias Dokter Icha (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Hasil investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap adanya kelemahan sistem pengamanan di fasilitas kesehatan tempat Dokter Icha bertugas di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemenkes menyoroti minimnya peran petugas keamanan saat aksi intimidasi terjadi di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Rudi SN Putra, mengatakan ruang IGD seharusnya menjadi area terbatas yang steril dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Namun, dalam kasus tersebut, pelaku justru dapat masuk dan mengganggu konsentrasi tenaga medis.

"Kami menemukan bahwa saat intimidasi terjadi, pihak sekuriti belum melakukan aktivitas pengamanan yang memadai. Padahal, IGD adalah area vital yang membutuhkan konsentrasi tinggi bagi dokter," ungkap Rudi dalam konferensi pers secara daring, Jumat (3/7/2026).

Atas temuan tersebut, Kemenkes memberikan teguran sekaligus menginstruksikan manajemen rumah sakit untuk segera memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pengamanan.

Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) diwajibkan memiliki mekanisme mitigasi risiko konflik agar kejadian serupa tidak terulang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228089//kemenkes-mFLd_large.jpg
Kemenkes Siap Tindak Tegas Pelaku Intimidasi Dokter Icha: Bisa Dijerat Pidana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227402//viral-MQNX_large.jpg
Dokter Icha Bunuh Diri Usai Diduga Diintimidasi, PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD Veronika Lake
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227376//dokter_eliza_princila_utami_pakaenoni_alias_dr_icha-oDsI_large.jpg
LPSK Bentuk Tim Pengawal Kasus Kematian Dokter Icha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/482/3227177//dr_icha-hzxZ_large.jpg
Dugaan Intimidasi terhadap dr. Icha, Kemenkes Bakal Usut Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/482/3227226//dokter_icha-8zKu_large.jpg
Profil Dokter Icha yang Diduga Meninggal Bunuh Diri karena Intimidasi Anggota DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/482/3226463//menkes-t8Rs_large.jpg
Menkes Kaget Banyak Dokter yang Ngeluh soal Perundungan Sesama Teman Sejawat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement