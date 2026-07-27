Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenkes Investigasi Kematian Tragis Dokter Muda Siti Zahra di Apartemen Kalibata

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |17:35 WIB
Kemenkes Investigasi Kematian Tragis Dokter Muda Siti Zahra di Apartemen Kalibata
Kemenkes Investigasi Kematian Tragis Dokter Muda Siti Zahra
A
A
A

JAKARTA -  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya dokter internship RS Sentra Medika Cisalak, dr. Siti Zahra Maghfira, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Polsek Pancoran mengungkap bahwa dr. Siti Zahra Maghfira meninggal dunia usai diduga terjatuh dari lantai 18 apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

 “Kami turut berbelasungkawa kepada keluarga, sahabat, dan seluruh rekan sejawat almarhumah. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik disisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman, Senin (27/7/2026).

Aji menjelaskan bahwa dr. Siti Zahra Maghfira merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang sedang menjalani Program Internsip Dokter Indonesia di RS Sentra Medika Cisalak, Depok, Jawa Barat, sejak Mei 2026.

Kemenkes juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI), IDI, pemerintah daerah, wahana internsip, serta pihak terkait untuk melakukan investigasi secara menyeluruh.

“⁠Kami berkomitmen memastikan seluruh fakta dan kronologi kejadian terungkap secara utuh sebelum menyampaikan kesimpulan. Hasil investigasi ditargetkan selesai dalam waktu tiga hingga empat hari,” tegas Aji.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232629//viral-0XI3_large.jpg
Apa Motif Dokter Muda Wanita Lompat dari Lantai 18 Apartemen Kalibata?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232547//viral-PX5F_large.jpg
Dokter Muda Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 18 Apartemen Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232319//ilustrasi-2n5C_large.jpg
Ungkap Hasil Investigasi Kematian Dokter Internsip di Lampung, Kemenkes: Tak Terkait Perundungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/340/3231743//viral-n0kG_large.jpg
Dokter Koas FKUI Ditemukan Tewas di Penginapan Lampung, Ini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/338/3231138//viral-4Zrz_large.jpg
Tragis! Pria Tewas Terjatuh dari Lantai 46 Apartemen Mewah di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/340/3230542//pembunuhan-cvG4_large.jpg
ASN Nias Tewas Lompat dari Lantai 12 Apartemen Diperas 2 Cewek Open BO, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement