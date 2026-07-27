Kemenkes Investigasi Kematian Tragis Dokter Muda Siti Zahra di Apartemen Kalibata

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya dokter internship RS Sentra Medika Cisalak, dr. Siti Zahra Maghfira, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Polsek Pancoran mengungkap bahwa dr. Siti Zahra Maghfira meninggal dunia usai diduga terjatuh dari lantai 18 apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Kami turut berbelasungkawa kepada keluarga, sahabat, dan seluruh rekan sejawat almarhumah. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik disisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman, Senin (27/7/2026).

Aji menjelaskan bahwa dr. Siti Zahra Maghfira merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang sedang menjalani Program Internsip Dokter Indonesia di RS Sentra Medika Cisalak, Depok, Jawa Barat, sejak Mei 2026.

Kemenkes juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI), IDI, pemerintah daerah, wahana internsip, serta pihak terkait untuk melakukan investigasi secara menyeluruh.

“⁠Kami berkomitmen memastikan seluruh fakta dan kronologi kejadian terungkap secara utuh sebelum menyampaikan kesimpulan. Hasil investigasi ditargetkan selesai dalam waktu tiga hingga empat hari,” tegas Aji.