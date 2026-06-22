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Mahasiswa yang Demo di DPR Ricuh, Bakar Ban hingga Lempari Polisi dengan Botol

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |18:25 WIB
Mahasiswa yang Demo di DPR Ricuh, Bakar Ban hingga Lempari Polisi dengan Botol
Mahasiswa yang Demo di DPR Ricuh
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JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026). Aksi unjuk rasa tersebut sempat ricuh.

Pantauan Okezone di lokasi, kericuhan sempat terjadi lantaran massa aksi membakar ban. Hal tersebut sontak langsung dipadamkan oleh aparat kepolisian yang bertugas.

Alhasil, massa pun marah terkait aksi kepolisian tersebut. Kemudian, gesekan kembali terjadi ketika pendemo mencoba menutup jalan Gatot Subroto menuju Slipi.

Aparat kepolisian dan massa sempat kembali bersitegang. Polisi berusaha mencegah hal itu lantaran demi memberikan akses jalan kepada pengguna jalan.  Pendemo pun sempat melemparkan botol air mineral ke arah petugas.

Namun, saat ini kondisi sudah kembali aman. Polisi mampu mengendalikan situasi setelah beberapa kali bersitegang dengan para pendemo.

(Fahmi Firdaus )

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