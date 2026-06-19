Ratusan Mahasiswa Demo di DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup

JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Aliansi Mahasiswa Mercu Buana, serta massa aksi HMI MPO menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6/2026) sore. Akibat aksi tersebut, Jalan Gatot Subroto di depan kompleks parlemen ditutup sementara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, penutupan Jalan Gatot Subroto mulai dilakukan saat ratusan mahasiswa dari Trisakti dan Esa Unggul tiba di depan Gedung DPR RI. Penutupan diberlakukan sejak simpang Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Gatot Subroto.

Petugas kepolisian menutup akses jalan menggunakan cone barrier plastik. Selain itu, personel kepolisian juga membentuk barikade untuk mencegah kendaraan melintas di depan Gedung DPR RI.

Arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda sehingga tidak dapat melintasi Jalan Gatot Subroto di depan gedung parlemen. Meski demikian, kendaraan roda empat masih dapat melintas melalui Jalan Tol Dalam Kota.

Sementara itu, kendaraan roda dua diarahkan melalui Jalan Gerbang Pemuda, kemudian menuju Jalan Gelora dan Jalan Tentara Pelajar. Akibat rekayasa lalu lintas tersebut, kondisi Jalan Gerbang Pemuda terpantau padat kendaraan pada sore hari.



(Awaludin)

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