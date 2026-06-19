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DPR Janjikan Bebaskan Mahasiswa Trisakti dan Tahanan Demo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |22:30 WIB
DPR Janjikan Bebaskan Mahasiswa Trisakti dan Tahanan Demo
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa (foto: Okezone/Aldhi)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah janji disampaikan kepada massa aksi.

Saan mengatakan, salah satu hasil pembahasan adalah terkait 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang saat ini masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan kerusuhan saat aksi di Balai Kota Jakarta.

"Ada beberapa hal yang tadi sudah kita langsung tindaklanjuti. Pertama, terkait mahasiswa Trisakti yang 16 orang, posisinya masih tersangka tapi belum diproses, tadi sudah berkomunikasi, dalam 1 minggu ke depan Insyaallah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut," ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Selain itu, Saan juga menyampaikan bahwa dua mahasiswa Universitas Mercu Buana, yakni Jeffri dan Habib, yang sempat ditahan karena membawa bensin saat hendak mengikuti aksi, akan segera dibebaskan setelah aksi berakhir.

"Ketiga, terkait tata kelola MBG oleh BGN, tadi sudah disambungkan ketika dialog dengan perwakilan mahasiswa, langsung dengan Kepala BGN. Dari hasil evaluasi dan penyisiran, ke depan ada penghematan sekitar Rp70 triliun dari proses yang tidak efektif," tuturnya.

 

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