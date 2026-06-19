Dasco Naik Mobil Komando, Disambut Meriah Ratusan Mahasiswa di Depan DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR RI menemui langsung ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) malam. Kedatangan Dasco dan rombongan disambut hangat oleh para mahasiswa.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Dasco bersama rombongan menemui massa aksi sekitar pukul 19.30 WIB. Mereka keluar dari Gedung DPR RI bersama perwakilan mahasiswa yang sebelumnya mengikuti dialog di dalam kompleks parlemen.

Setibanya di lokasi aksi, Dasco dan rombongan disambut dengan teriakan selamat datang dari massa. Mahasiswa kemudian meminta Dasco naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil pertemuan yang telah dilakukan.

Dari atas mobil komando, Dasco bersama jajaran DPR RI menyampaikan sejumlah hal terkait tuntutan yang disuarakan mahasiswa dari Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul.