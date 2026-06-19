Usai Dialog Tertutup, Mahasiswa Tunggu Komitmen DPR dan Pemerintah

JAKARTA - Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, menegaskan elemen mahasiswa akan menunggu komitmen DPR atas berbagai tuntutan yang telah disampaikan. Hal itu disampaikan Dhenni usai diterima pimpinan DPR dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dhenni mengatakan, dalam dialog tertutup tersebut mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi yang mayoritas ditujukan kepada pihak eksekutif sebagai pengambil kebijakan yang dinilai memicu kemarahan mahasiswa.

"Ada beberapa hal yang tadi langsung terjawab, dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya. Tetapi, masih ada beberapa PR yang kita tunggu komitmennya," kata Dhenni usai pertemuan tertutup di Ruang Abdul Muis.

Salah satu isu yang disoroti mahasiswa adalah kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, DPR telah menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.