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Heboh Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Isu Tidak Benar!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |17:32 WIB
Heboh Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Isu Tidak Benar!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
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JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan, isu Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tidaklah benar.

"Tidak benar ada surat presiden (surpres) soal penggantian Kapolri," ujar Habiburokhman, Selasa (4/8/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh terhadap isu yang tak benar.

"Kami menghimbau, baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-iau yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menanggapi isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang belakangan ramai diperbincangkan.

Namun saat ditanya mengenai kabar Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri, Aries tidak membenarkan maupun membantah isu tersebut. Ia hanya meminta publik menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

(Fahmi Firdaus )

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