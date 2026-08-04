Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Isu Pergantian Kapolri, Komisi III Bantah Terima Surpres dari Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |12:53 WIB
Heboh Isu Pergantian Kapolri, Komisi III Bantah Terima Surpres dari Prabowo
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pernyataan ini, dilontarkan Sahroni sekaligus merespon isu yang beredar mengenai Surpres tentang pergantian Kapolri dari Istana yang dikirimkan ke parlemen.

"Kagak ada, kagak ada," kata Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

"Nggak ada (surpres) masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada (surpres)," lanjut Sahroni.

Lebih lanjut, Sahroni berkata, kinerja Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terbilang bagus. Ia pun menilai wajar munculnya isu pergantian Kapolri, apapagi Sigit sudah menjabat lama sebagai orang nomor 1 di Polri.

"Kinerja Kapolri bagus kok. Cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang, wajar kan beliau udah 5 tahun, gitu," pungkas Sahroni.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233956//kpk-N5CX_large.jpg
Usut Kasus Dana Hibah, KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/337/3233730//viral-KUoP_large.jpg
Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Roadmap Transisi Pendanaan MBG Usai Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/337/3233728//dpr_ri-c6Uv_large.jpg
DPR Dorong Generasi Muda Terus Berinovasi di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/337/3233702//kapolri-J7ZR_large.jpg
Kapolri Jaga Semangat Keteladanan Jenderal Hoegeng di Tubuh Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233610//deddy_sitorue-atfb_large.jpg
Dilaporkan ke MKD DPR, Deddy Sitorus Siapkan Langkah Hukum soal 'Wartawan bak Sirkus'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233499//ruu_perampasan_aset-MCXm_large.jpg
DPR Masih Godok RUU Perampasan Aset, Jangan Terpancing Hoaks!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement