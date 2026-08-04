Heboh Isu Pergantian Kapolri, Komisi III Bantah Terima Surpres dari Prabowo

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pernyataan ini, dilontarkan Sahroni sekaligus merespon isu yang beredar mengenai Surpres tentang pergantian Kapolri dari Istana yang dikirimkan ke parlemen.

"Kagak ada, kagak ada," kata Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

"Nggak ada (surpres) masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada (surpres)," lanjut Sahroni.

Lebih lanjut, Sahroni berkata, kinerja Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terbilang bagus. Ia pun menilai wajar munculnya isu pergantian Kapolri, apapagi Sigit sudah menjabat lama sebagai orang nomor 1 di Polri.

"Kinerja Kapolri bagus kok. Cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang, wajar kan beliau udah 5 tahun, gitu," pungkas Sahroni.

(Fahmi Firdaus )

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