Isu Surpres Pergantian Kapolri, Bappisus: Jabatan di Dunia Pasti Akan Diganti!

JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menanggapi isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang belakangan ramai diperbincangkan.

Saat ditanya mengenai kabar Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri, Aries tidak membenarkan maupun membantah isu tersebut. Ia hanya meminta publik menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Tunggu tanggal waktunya,” kata Aries kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Namun ketika kembali ditanya apakah benar Surpres pergantian Kapolri sudah diserahkan kepada DPR RI, Aries kembali menegaskan bahwa pergantian ini adalah tergantung Presiden Prabowo.

“Jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti, kan begitu, tinggal waktunya tergantung Pak Presiden,” ujarnya.

Sementara saat didesak mengenai kabar Surpres telah dikirim ke DPR, Aries hanya tertawa dan enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. “Hahahaha udahlah, tunggu aja,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membantah kabar yang menyebut DPR telah menerima Surat Presiden terkait pergantian Kapolri.