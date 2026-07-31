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Sadis! Wanita yang Tewas di Kosan Dihantam Suami Pakai Palu karena Orang Ketiga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |10:38 WIB
Sadis! Wanita yang Tewas di Kosan Dihantam Suami Pakai Palu karena Orang Ketiga
Ilustrasi Pembunuhan/iStockphoto
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JAKARTA - Seorang wanita berinisial M (52), tewas setelah dipukul menggunakan palu oleh suaminya E (54), di kamar kos di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Polisi menyebutkan, pelaku memukul korban di bagian kepala sebanyak 4 kali.

Panit II Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Iptu Dally Gumay menjelaskan, sebelum pemukulan itu terjadi, korban terlibat cekcok dengan setelah mendapati adanya pesan Whatsapp dari wanita lain.

“Pada saat korban mendatangi kontrakan pelaku, korban mendapati adanya WA dari wanita lain di HP pelaku. Lalu terjadi cekcok antara kedua belah pihak,” kata Dally Jumat (31/7/2026).

Setelah terlibat cekcok tersebut, pelaku kemudian mengambil sebuah palu dan memukul kepala korban sebanyak empat kali. Pukulan dengan palu berujung korban tewas.

“Setelah itu pelaku mengambil palu lalu memukul korban di bagian kepala sebanyak empat kali hingga korban tewas di tempat,” ujar dia.

Dally menambahkan, setelah pemukulan tersebut, pelaku melarikan diri. Pelaku berhasil ditangkap di salah satu rumahnya yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. “Setelah itu pelaku langsung melarikan diri ke rumahnya yang berada di Cilandak,” tutupnya.

 

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