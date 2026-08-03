Fakta Baru Kasus Satpam Tewas Terborgol di Waduk Jatiluhur, Saksi Dengar Teriakan Minta Tolong

PURWAKARTA - Peristiwa tewasnya Sumarna (43), Satpam Perum Jasa Tirta (PJT) II yang ditemukan mengambang dengan kondisi kedua tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, masih belum terungkapnya.

Sejumlah fakta baru bermunculan dari keterangan warga lokal yang sempat mendengar suara kegaduhan dan teriakan minta tolong di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Ketua RW 07 Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Dadang Kusnadi mengatakan, telah melakukan pendataan menyeluruh di lima RT di wilayahnya. Namun, tidak ditemukan adanya warga yang hilang atau bertindak mencurigakan setelah kejadian.

Berdasarkan keterangan salah seorang warga, korban Sumarna sebenarnya masih terlihat beraktivitas sekitar pukul 02.30 WIB dini hari.

“Saat itu korban sedang peregangan otot di sekitar pos penjagaan sebelum akhirnya beberapa jam kemudian ditemukan meninggal," ujar Dadang, dikutip, Senin (3/8/2026).

Dadang mengungkapkan, sebelum jasad korban ditemukan mengambang di perairan Tanggul Kayat Waduk Jatiluhur, ada warga yang mengaku mendengar suara kegaduhan cukup keras.

"Warga sempat mendengar suara kegaduhan dan teriakan minta tolong dari arah lokasi. Tapi karena saat itu suasana masih sangat gelap dan warga merasa takut, mereka tidak berani keluar rumah untuk memastikan,"ungkapnya.