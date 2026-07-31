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Polisi Periksa 5 Saksi Kunci Misteri Kematian Sutrimo, Ini Identitasnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |17:57 WIB
Polisi Periksa 5 Saksi Kunci Misteri Kematian Sutrimo, Ini Identitasnya!
TKP Kematian Sutrimo/Okezone
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JAKARTA - Polda Metro Jaya telah memeriksa lima orang dalam mengusut kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal di halaman Klinik Mordent, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut salah satu saksi merupakan MA selaku pihak yang mengenal korban. MA, kata dia, juga melihat sosok Sutrimo terakhir kali pada hari Rabu (22/7) sekitar pukul 20.00 WIB.

"Saudara MA, pihak yang mengenal Almarhum dan diketahui terakhir bertemu dengannya pada Rabu, 22 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Klinik Mordent," kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (31/7/2026).

Selanjutnya, Budi mengatakan penyidik juga memeriksa AZ pengemudi ambulans yang membawa jenazah ke Banyumas dan AAS pengemudi ambulans yang membawa jenazah dari klinik modernt ke RS Muhammadiyah Taman Puring.

“Saksi MOP, pengemudi ambulans tujuan Banyumas yang bertemu dengan seseorang bernama Mahmud (M) di RS Muhammadiyah Taman Puring dan membantu memindahkan jenazah Sutrimo dari ruang pemandian ke mobil ambulans,” ujarnya.

 

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