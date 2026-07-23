Polisi Usut Dugaan Pemerasan terhadap Pesepeda di Kalimalang

JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan video yang memperlihatkan seorang pesepeda, diduga menjadi korban pemerasan oleh dua pemotor di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Kedua pemotor tersebut disebut berpura-pura tertabrak lalu meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi.

Peristiwa itu dibagikan melalui akun media sosial @setyowibowo_07. Dalam video tersebut, seorang pesepeda dicegat oleh pria bermotor yang menuduh dirinya telah menabrak mereka.

"Playing victim, plat nomor nggak ada, penampilan lecek, model-model preman pasar cupu!!! Ujung-ujungnya minta duit," tulis keterangan dalam unggahan tersebut, dikutip Rabu (22/7/2026).

Dalam narasi unggahan itu disebutkan, pria yang menuduh pesepeda tersebut juga diduga melakukan playing victim di hadapan warga sekitar sambil bersikap arogan.

"Sepakat mau ke Polres/Polsek, malah mau tabrak & celakakan saya. Menit terakhir minta ganti rugi," tulisnya.