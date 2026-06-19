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Momen Haru Puluhan Anak Yatim Borong Perlengkapan Sekolah Bersama Polisi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |14:41 WIB
Momen Haru Puluhan Anak Yatim Borong Perlengkapan Sekolah Bersama Polisi
Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto
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​JAKARTA – Pemandangan mengharukan mewarnai peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 80 anak yatim bersama anggota Polres Bogor berbelanja perlengkapan sekolah.  

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, mengungkapkan bahwa pemilihan angka 80 anak yatim ini sengaja diselaraskan dengan usia pengabdian Polri yang kini menginjak ke-80 tahun.

“Kita ingin memastikan bahwa perayaan Hari Bhayangkara tahun ini tidak hanya dirasakan oleh internal kepolisian,”ujar Wikha, Jumat (19/6/2026).

“Melainkan juga harus membawa kebahagiaan yang riil dan membekas di hati anak-anak yang membutuhkan,”lanjutnya.

Pihaknya juga memberikan suntikan motivasi agar mereka tetap semangat menuntut ilmu demi meraih cita-cita di tahun ajaran baru.

Puluhan anak-anak tersebut berkumpul di Mako Polres Bogor. Dengan raut wajah yang penuh antusias dan tawa riang. 

Mereka kemudian diberangkatkan menuju pusat perbelanjaan terbesar di Cibinong dengan menggunakan iring-iringan kendaraan dinas kepolisian yang terdiri dari 2 unit truk dan 1 unit bus mako.

 

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Topik Artikel :
Hari Bhayangkara polri polisi
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