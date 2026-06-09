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Gusur Sekolah Demi Kopdes Merah Putih di NTT, Ini Tanggapan Kapuspen TNI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |14:30 WIB
Gusur Sekolah Demi Kopdes Merah Putih di NTT, Ini Tanggapan Kapuspen TNI
Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas (foto: Okezone)
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JAKARTA – TNI membantah tudingan yang beredar di media sosial terkait penggusuran sekolah dasar (SD) di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas menegaskan, bahwa informasi yang viral tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurutnya, pembangunan Kopdes Merah Putih tidak dilakukan di lokasi sekolah, melainkan di area belakang sekolah.

“Bukan menggusur sekolah. Bukan pula Kopdes Merah Putih dibangun menggantikan sekolah. Lokasinya berada di belakang sekolah,” kata Nas di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Nas menjelaskan, munculnya narasi penggusuran bermula dari potongan video yang beredar tanpa konteks utuh. Setelah menerima informasi tersebut, dirinya langsung meminta klarifikasi kepada jajaran Kodam setempat.

 

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