Demo Depan Kemendikti, Mahasiswa Masih Bertahan di Tengah Guyuran Hujan

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemendikti, Jakarta, Senin (4/5/2026). Aksi digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Pantauan di lokasi, aksi tersebut tetap berlangsung meski hujan mengguyur kawasan tersebut. Massa aksi terlihat bertahan tanpa menggunakan jas hujan maupun payung.

Mereka tetap menyuarakan tuntutan melalui orasi yang dilakukan secara bergantian dari atas mobil komando. Para mahasiswa ini menggelar aksi lantaran menilai ketimpangan akses pendidikan, mahalnya biaya, serta kebijakan yang dianggap menjauh dari kepentingan rakyat menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya hadir.

Aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Hingga saat ini, aksi masih berlangsung dengan tertib meski cuaca belum sepenuhnya membaik.

Sejumlah perwakilan mahasiswa juga berupaya meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, untuk menemui massa aksi.

(Arief Setyadi )

