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Demo Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Sudirman Arah Bundaran HI

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |21:19 WIB
Demo Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Sudirman Arah Bundaran HI
Demo mahasiswa bubar, Jalan Jenderal Sudirman arah Bundaran HI mulai dibuka (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Polisi mulai membuka ruas Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jumat (12/6/2026) malam. Ruas jalan itu mulai dibuka usai massa aksi dari kelompok mahasiswa membubarkan diri.

Berdasarkan pantauan di lokasi, mahasiswa sebenarnya mulai membubarkan diri sejak pukul 19.30 WIB. Satu per satu kelompok mahasiswa sesuai almamaternya membubarkan diri.

Namun, meski mahasiswa membubarkan diri, sejumlah massa aksi kelompok lainnya sempat bertahan. Massa aksi yang terlihat menetap tampak mengenakan jaket ojol dan warga biasa.

Sekitar pukul 20.25 WIB, polisi terlihat mulai meminta massa aksi yang sempat bertahan untuk membubarkan diri. Tampak Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung berbicara langsung dengan massa yang masih bertahan.

Bersamaan dengan itu, aparat kepolisian lainnya turut meminta massa meninggalkan Jalan Jenderal Sudirman. Polisi selanjutnya mulai meminggirkan massa ke lajur paling kiri agar ruas Jalan Jenderal Sudirman bisa kembali digunakan.

Seiring massa aksi yang terus berkurang, kendaraan dari arah Semanggi menuju Bundaran Hotel Indonesia pun mulai melintas. Kendaraan-kendaraan itu setidaknya bisa memanfaatkan dua lajur di ruas jalan tersebut.

Ruas jalan yang sama dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Semanggi bisa digunakan seluruhnya. Hingga saat ini, sejumlah kelompok massa memang terlihat masih bertahan meskipun jumlahnya lebih sedikit. Sementara itu, aparat kepolisian juga terlihat bersiaga di sekitar lokasi.

(Arief Setyadi )

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