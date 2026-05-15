Wabah Ebola Merebak di Kongo, 65 Orang Tewas

KONGO - Wabah Ebola merebak Republik Demokratik Kongo. Menurut pejabat kesehatan Afrika, sebanyak 65 orang meninggal dunia akibat wabah tersebut.

Para pejabat di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) mengatakan, mereka khawatir wabah tersebut terus menyebar. Apalagi, daerah tersebut rumah bagi kota-kota pertambangan di mana orang terus datang dan pergi, sehingga menyulitkan pengendalian penyakit menular.

Ebola adalah penyakit parah dengan tingkat kematian tinggi yang menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti darah atau muntahan orang yang terinfeksi, atau mayat, misalnya selama persiapan pemakaman.

Laboratorium penelitian nasional DRC telah mendeteksi virus Ebola dalam 13 dari 20 sampel yang diuji, kata Africa CDC pada Jumat (15/5/2026) melansir The Guardian.

Republik Demokratik Kongo telah mengalami 16 wabah Ebola sejak virus tersebut diidentifikasi di sana pada 1976. Biasanya mereka terinfeksi strain Ebola Zaire, yang vaksinnya sudah tersedia. 

