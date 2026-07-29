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Duduk Perkara Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Kasus Penerimaan Proyek dan Jual Beli Jabatan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |12:01 WIB
Duduk Perkara Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Kasus Penerimaan Proyek dan Jual Beli Jabatan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Okezone
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JAKARTA - Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun operasi senyap ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan dari proyek yang diterima Anom.

"Ini di antaranya yang kemudian kami temukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa ada dugaan-dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (29/7/2026).

Menurut Budi, penerimaan itu diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang hingga dalam jual-beli jabatan.

"Penerimaan yang dilakukan oleh bupati ini tidak hanya soal jual beli jabatan, tapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pemalang," tambah Budi.

Namun demikian KPK belum merinci konstruksi perkara ini secara lengkap. KPK masih melakukan penyelidikan apakah penerimaan ini berkaitan dengan gratifikasi atau pemerasan.

"Apakah itu kemudian terkait dengan suap ijon ataupun pemerasan yang dilakukan oleh Bupati kepada para pihak swasta, nanti semuanya akan dipaparkan ya dalam ekspose," tandas Budi.

 

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