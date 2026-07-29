7 Orang Terjaring OTT Tiba di KPK, Salah Satunya Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

JAKARTA - Sebanyak tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7) malam. Salah satu pihak yang ikut diamankan adalah istri Anom, Noor Faizah Maenofie.

Pantauan Okezone di lokasi, ketujuh orang tersebut tiba menggunakan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sekitar pukul 19.02 WIB. Setelah bus berhenti, mereka satu per satu turun dan langsung berjalan menuju Gedung Merah Putih KPK.

Di antara mereka tampak Noor Faizah Maenofie mengenakan pakaian lengan panjang berwarna putih-hitam, masker hitam, serta menjinjing tas berwarna cokelat. Namun, Faizah memilih bungkam saat ditanya mengenai perkara yang membuatnya ikut terjaring OTT.

Ketujuh orang tersebut selanjutnya memasuki Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sementara itu, KPK belum mengungkap identitas enam orang lainnya yang tiba pada malam ini.

Dengan kedatangan tujuh orang tersebut, seluruh 12 pihak yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan intensif di KPK setelah terjaring OTT telah berada di Jakarta. Hingga berita ini ditulis, KPK juga belum menetapkan status hukum para pihak yang diamankan.