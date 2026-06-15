Indonesia Sambut Baik Kesepakatan Damai Iran-AS

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menyambut baik tercapainya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat (AS), yang dinilai menjadi langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai.

Melalui akun resmi media sosial X, Senin (15/6/2026), Kemlu menilai kesepakatan tersebut dapat mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan.

"Indonesia menyambut baik pemberitaan mengenai tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sebagai perkembangan positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta terciptanya perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan," tulis Kemlu.

Kemlu juga mengapresiasi upaya seluruh pihak dan para mediator yang telah berkontribusi secara konstruktif dalam memfasilitasi dialog serta mendorong penyelesaian perbedaan melalui jalur damai.

Indonesia turut menyerukan kepada seluruh pihak agar menahan diri, mematuhi komitmen yang telah disepakati, dan terus mengedepankan dialog guna menjaga momentum de-eskalasi.

"Indonesia mendorong implementasi kesepakatan dan menegaskan kembali kesiapan untuk mendukung berbagai upaya yang bertujuan memajukan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, sesuai dengan hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," demikian pernyataan Kemlu.

(Awaludin)

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