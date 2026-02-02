Advertisement
Bareskrim Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Dugaan Penghinaan Budaya Toraja

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |18:35 WIB
Bareskrim Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Dugaan Penghinaan Budaya Toraja
Bareskrim Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Dugaan Penghinaan Budaya Toraja
A
A
A

JAKARTA – Komika Pandji Pragiwaksono diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait laporkan soal dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja.

"Dapat panggilan untuk terkait kasus yang Toraja," kata Pandji usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026).

Pemeriksaan Pandji sendiri merupakan yang pertama kali. Untuk pemanggilan sendiri terkait laporan tersebut, Bareskrim sudah melayangkan dua kali surat pemanggilan.

Namun, Pandji saat itu tidak berada di Indonesia.  "Diperiksa dari jam setengah 11," ujar Pandji.

Pandji mengungkapkan, dalam pemeriksaan laporan tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencecar sebanyak 48 pertanyaan.  "(Pertanyaan pemeriksaan) 48," tutup Pandji.

Sekadar diketahui, Aliansi Pemuda Toraja melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri terkait dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja.

 

