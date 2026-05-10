TNI-Polri Patroli Gabungan Antisipasi Rusuh Nobar Persija vs Persib

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat bersama Kodim 0501/Jakarta Pusat menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Sebanyak 109 personel gabungan diterjunkan dalam kegiatan tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold E. P. Hutagalung, mengatakan patroli dilakukan karena tingginya antusiasme pendukung kedua tim yang memiliki rivalitas panjang. Polisi mencatat terdapat 13 titik nobar di wilayah Jakarta Pusat.

“Hari ini berlangsung pertandingan sepak bola antara Persija dan Persib. Di Jakarta Pusat terdapat 13 titik nobar, 10 titik indoor dan 3 titik outdoor. Karena itu kami melaksanakan patroli gabungan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” kata Reynold, Minggu (10/5/2026).

Menurut Reynold, personel gabungan akan menyisir sejumlah titik keramaian untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, termasuk konvoi liar maupun bentrokan antarsuporter.

“Kita tidak boleh underestimate karena kedua suporter sangat fanatik. Seluruh personel diminta menjaga keamanan, keselamatan masyarakat, dan mengedepankan pendekatan humanis,” ujarnya.

Selain pengamanan nobar, aparat gabungan juga melakukan penguatan pengamanan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, yang pada waktu bersamaan menjadi lokasi kegiatan HUT GRIB Jaya.

“Selain patroli nobar, kami juga melaksanakan strong point di kawasan GBK karena ada kegiatan masyarakat lainnya yang berlangsung bersamaan,” ujarnya.