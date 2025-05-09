Pasca-Kerusuhan, Lapas Narkotika Muara Beliti Dijaga Ketat

MUSI RAWAS - Polisi masih melakukan penyelidikan pasca-kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Saat ini, pengamanan Lapas diperketat.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitia didampingi Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Pratama mengatakan, pasca-terjadinya kerusuhan telah dilakukan penyelidikan oleh Tim Satreskrim Polres Musi Rawas dibantu dengan Inafis. Petugas gabungan juga masih disiagakan di Lapas.

"Kami dari Polres Musi Rawas, Lubuklinggau, Kodim dan Brimob masih standby di sini sampai dengan perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas yang rusak,” katanya.

Dijelaskan Agung, pelaksanaan pembersihan sudah dilakukan petugas dibantu para warga binaan Tim Satreskrim juga masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian kerusuhan tersebut dan dari Inafis sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Kedepannya kita akan sampaikan terkait dengan hasil ini. Untuk saat ini, masih olah TKP kemudian masih penyelidikan, kami belum bisa sampaikan di sini. Ke depan akan kita sampaikan hasil dari penyelidikan,” jelasnya.