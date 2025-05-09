Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pasca-Kerusuhan, Lapas Narkotika Muara Beliti Dijaga Ketat

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |12:07 WIB
Pasca-Kerusuhan, Lapas Narkotika Muara Beliti Dijaga Ketat
Pengamanan Lapas Narkotika Muara Beliti diperketat pasca-kerusuhan (Foto: Era Neizma/Okezone)
A
A
A

MUSI RAWAS - Polisi masih melakukan penyelidikan pasca-kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Saat ini, pengamanan Lapas diperketat.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitia didampingi Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Pratama mengatakan, pasca-terjadinya kerusuhan telah dilakukan penyelidikan oleh Tim Satreskrim Polres Musi Rawas dibantu dengan Inafis. Petugas gabungan juga masih disiagakan di Lapas.

"Kami dari Polres Musi Rawas, Lubuklinggau, Kodim dan Brimob masih standby di sini sampai dengan perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas yang rusak,” katanya.

Dijelaskan Agung, pelaksanaan pembersihan sudah dilakukan petugas dibantu para warga binaan Tim Satreskrim juga masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian kerusuhan tersebut dan dari Inafis sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Kedepannya kita akan sampaikan terkait dengan hasil ini. Untuk saat ini, masih olah TKP kemudian masih penyelidikan, kami belum bisa sampaikan di sini. Ke depan akan kita sampaikan hasil dari penyelidikan,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174255/delpedro-39rw_large.jpg
Delpedro dkk Ajukan Praperadilan Terkait Status Tersangka Penghasutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/337/3138032/kerusuhan-mpqS_large.jpg
Napi Rusuh di Musi Rawas, DPR Tekankan Pentingnya Reformasi Tata Kelola Lapas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/610/3138014/napi-A2So_large.jpg
65 Napi Provokator Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Dipindahkan ke Nusakambangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/610/3137354/kerusuhan-h2PQ_large.jpg
Napi Rusuh di Lapas Narkotika Muara Beliti Diduga Akibat Kesal Sering Dirazia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/610/3137329/napi-6ojH_large.jpg
Breaking News! Lapas Narkotika Muara Beliti Rusuh, Ratusan Napi Mengamuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114576/hotman_paris-EF5o_large.jpg
Hotman Paris Minta Razman Taubat dan Bangun Jam 3 Subuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement