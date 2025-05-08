Napi Rusuh di Lapas Narkotika Muara Beliti Diduga Akibat Kesal Sering Dirazia

MUSI RAWAS - Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Kerusuhan dilatarbelakangi aksi protes diduga kesal karena sering dirazia petugas lapas.

Akibat aksi protes tersebut ribuan warga binaan terhadap petugas lapas, sehingga melakukan penyerangan kepada pegawai serta menguasai lapas sehingga para pegawai keluar dari dalam lapas. Selain itu, sempat terjadi lemparan dari dalam lapas oleh warga binaan terhadap personel gabungan yang akan melakukan pengamanan.

Ratusan personel Polri baik dari Polres Musi Rawas, Polres Lubuklinggau, Batalyon B Pelopor Petanang Satuan Brimob Polda Sumsel, hingga Kodim 0406 Lubuklinggau, beserta Sat Pol PP Damkar, BPBD dan Dinas Kesehatan Mura diterjunkan ke lokasi.

Akibat kejadian itu, arus lalu lintas sempat dialihkan sementara dari Muara Beliti menuju Lubuklinggau maupun sebaliknya, dengan menggunakan jalur perkantoran Pemkab Mura tepatnya dibelakang Mapolres Mura, oleh Satlantas Polres Mura.