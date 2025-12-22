Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah Berduka, Kiyai Muhammad Jazir ASP Wafat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |11:26 WIB
Muhammadiyah Berduka, Kiyai Muhammad Jazir ASP Wafat
Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogokariyan Muhammad Jazir ASP (foto: dok ist)
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Kiyai Muhammad Jazir ASP, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan sekaligus Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogokariyan. Almarhum meninggal dunia di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (22/12/2025) 

Haedar Nashir mengenang almarhum sebagai kader Muhammadiyah yang gigih dan istiqamah dalam berjuang di Persyarikatan. Menurutnya, almarhum merupakan sosok yang memiliki etos pengabdian yang sangat baik, khususnya dalam membangun, mengembangkan, dan memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pemberdayaan umat.

“Almarhum adalah kader Muhammadiyah yang dikenal tekun, gigih, dan memiliki komitmen kuat dalam menggerakkan dakwah Persyarikatan di tingkat akar rumput. Kiprahnya dalam membangun dan mengembangkan Masjid Jogokariyan menjadi teladan bagi gerakan masjid di Indonesia,” ungkap Haedar.

Haedar menambahkan, dedikasi Kiyai Muhammad Jazir ASP dalam memakmurkan Masjid Jogokariyan tidak hanya berdampak pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga pada penguatan fungsi sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan misi Muhammadiyah dalam menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat dan transformasi sosial.

 

