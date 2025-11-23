Ribuan Massa Padati Milad Ke-113 Muhammadiyah di Jakarta

JAKARTA – Perayaan Milad ke-113 Muhammadiyah yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta berlangsung meriah dan dipadati massa, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025).

Lebih dari dua ribu kursi yang disiapkan panitia telah terisi penuh sejak pukul 06.00 WIB, sementara peserta terus berdatangan hingga memenuhi trotoar di sekitar

Ketua Panitia Milad PWM DKI Jakarta, Bunyamin, mengatakan antusiasme warga Muhammadiyah jauh melampaui perkiraan.

“Jam enam pagi sudah banyak yang datang. Kursi dua ribu yang kami siapkan tidak mencukupi,” ujar Bunyamin.

Ia menjelaskan, sebagian peserta datang berkelompok menggunakan sepeda motor, sepeda, dan angkutan kota. Menurut Bunyamin, lonjakan peserta ini menjadi sinyal kuat bahwa perayaan milad di Jakarta perlu diselenggarakan di tempat yang lebih luas.

“Melihat jumlah yang hadir, GBK bisa menjadi pilihan untuk milad berikutnya,” katanya.