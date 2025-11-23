Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Massa Padati Milad Ke-113 Muhammadiyah di Jakarta

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |13:44 WIB
Ribuan Massa Padati Milad Ke-113 Muhammadiyah di Jakarta
Milad Ke 113 Muhammadiyah di Jakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Perayaan Milad ke-113 Muhammadiyah yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta berlangsung meriah dan dipadati massa, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025).

Lebih dari dua ribu kursi yang disiapkan panitia telah terisi penuh sejak pukul 06.00 WIB, sementara peserta terus berdatangan hingga memenuhi trotoar di sekitar

Ketua Panitia Milad PWM DKI Jakarta, Bunyamin, mengatakan antusiasme warga Muhammadiyah jauh melampaui perkiraan.

“Jam enam pagi sudah banyak yang datang. Kursi dua ribu yang kami siapkan tidak mencukupi,” ujar Bunyamin.

Ia menjelaskan, sebagian peserta datang berkelompok menggunakan sepeda motor, sepeda, dan angkutan kota. Menurut Bunyamin, lonjakan peserta ini menjadi sinyal kuat bahwa perayaan milad di Jakarta perlu diselenggarakan di tempat yang lebih luas.

“Melihat jumlah yang hadir, GBK bisa menjadi pilihan untuk milad berikutnya,” katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184420//prabowo_subianto-0ron_large.jpg
Prabowo: Selamat Ulang Tahun Ke-113 Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184179//muhammadiyah-P1SA_large.jpg
Peristiwa 18 November: Muhammadiyah Didirikan 113 Tahun Silam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184177//viral-It56_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman, Guru Muhammadiyah yang Jadi Jenderal Bintang 5 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181782//soeharto-y5CG_large.jpg
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463//muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178364//menteri_pendidikan_dasar_dan_menengah_abdul_muti-wnGx_large.jpg
2 Kader Masuk 10 Menteri Berkinerja Terbaik, Ini Tanggapan Muhammadiyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement