Istri Jenderal Hoegeng Akan Dimakamkan di Giritama Parung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |18:42 WIB
Istri Jenderal Hoegeng Akan Dimakamkan di Giritama Parung
Aditya Soetanto Putra Jenderal Hoegeng (foto: Okezone)
JAKARTA - Istri Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani Hoegeng, wafat pada usia 100 tahun, pada Selasa (3/2/2026). Meriyati direncanakan akan dimakamkan di samping makam mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso.

Putra Hoegeng, Aditya Soetanto, mengungkapkan, Meriyati akan dimakamkan pada Rabu 4 Februari 2026. Upacara pemakaman direncanakan berlangsung sebelum adzan Zuhur.

"Almarhumah nanti dimakamkan di samping makam almarhum Bapak, di Pemakaman Giritama, daerah Tonjong, Parung. Insyaallah besok sebelum Zuhur kita sudah bisa melaksanakan pemakaman almarhumah,” kata Aditya saat ditemui di rumah duka Perumahan Pesona Kayangan, Depok, Selasa (3/2/2026).

Aditya menyebut pemakaman bersebelahan tersebut merupakan salah satu cita-cita Jenderal Hoegeng semasa hidup. Ia mengatakan ayahnya memang meminta untuk tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan agar istrinya kelak dapat dimakamkan di sisinya.

“Justru alasan Bapak tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena pesan beliau, ‘kalau saya dimakamkan di Makam Pahlawan, Ibumu tidak bisa ada di sebelah saya’. Karena jatahnya hanya untuk almarhum, Ibu tidak ada jatah. Jadi memang pilihan kedua beliau adalah dimakamkan di Tonjong,” ungkapnya.

 

