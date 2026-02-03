Putra Jenderal Hoegeng Ungkap Kondisi Eyang Meri Sebelum Wafat

JAKARTA - Putra pasangan Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan Meriyati Roeslani, Aditya Soetanto, mengungkap kondisi ibundanya sebelum wafat. Aditya mengaku ibunya tidak mengidap penyakit tertentu sebelum wafat.

"Jadi kalau sakit yang khusus tidak ada. Tidak stroke, tidak. Ibu kesehatannya luar biasa," ungkap Aditya kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Aditya hanya menyebut ibunda mengalami cedera di bagian paha sejak 2020. Kondisi itu membuat ibundanya harus berada di tempat tidur selama hampir 6 tahun.

"Sakitnya sakit apa sulit dibilang, mungkin karena udah sepuh ya, ibu sudah sepuh dan cedera pahanya dari tahun 2020. Enam tahun di tempat tidur," tuturnya.

Semenjak itu, tambah Aditya, kondisi ibunya terus menurun hingga akhirnya wafat pada Selasa (3/2/2026). Saat wafat, Meriyati genap berusia 100 tahun.

"Bisa dibayangkan bagaimana lelahnya beliau, dengan usia yang makin sepuh akhirnya kondisinya juga menurun," ucapnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)