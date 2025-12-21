Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Morowali, Sulawesi Tengah pada Minggu (21/12/2025). Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul 05.59 WIB.

1. Gempa Morowali

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa tersebut berlokasi di 32 km dari Barat Laut Morowali. Sementara itu, kedalaman gempa berada di 4 km.

"#Gempa Mag:4.8, 21-Dec-2025 05:59:22WIB, Lok:2.56LS, 121.64BT (32 km BaratLaut MOROWALI-SULTENG), Kedlmn:4 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Morowali dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)