Sebelum Ramadhan, Satgas Targetkan Roda Pemerintahan di Aceh-Sumut dan Sumbar Normal

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan target percepatan penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sebelum Ramadhan.

Hal ini disampaikan Dasco dalam rapat koordinasi antara Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Dalam poin kesimpulan, Dasco menyebut bahwa Satgas Pemerintah bersama Satgas DPR menargetkan roda pemerintahan akan rampung sebelum Ramadhan 2026 agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal.

"Satgas Pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatera yang terdampak sudah dapat berjalan normal," kata Dasco dikutip melalui kanal YouTube DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Satgas juga menargetkan seluruh wilayah terdampak bencana telah tersentuh penanganannya agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.