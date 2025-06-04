Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kantor Pos Pekanbaru Dibobol Maling, Orang Dalam Berkomplot Gasak Rp517 Juta

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |10:43 WIB
Kantor Pos Pekanbaru Dibobol Maling, Orang Dalam Berkomplot Gasak Rp517 Juta
Sisa uang pencurian di Kantor Pos Pekanbaru disita polisi (Foto: Dok Polisi/Banda H)
A
A
A

PEKANBARU - Kantor Pos di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau dibobol maling. Pelaku berhasil mencuri uang ratusan juta rupiah.

Tim Polresta Pekanbaru bergerak cepat mengindentifikasi pelaku pencurian. Dua orang berhasil ditangkap, yakni Febri Supra Yogi (FSY) alias Yogi (48), dan Dolli Ricardo alias Dodo (42).

"Satu pelaku FSY merupakan karyawan Kantor Pos Pekanbaru," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra kepada Okezone, Rabu (4/6/2025).

Aksi pencurian di Kantor Pekanbaru terjadi pada 21 Mei 2025. Berdasarkan rekaman CCTV atau kamera pengintai, pelaku masuk melalui pagar belakang.

 

Telusuri berita news lainnya
