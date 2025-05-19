Polisi di Pekanbaru Ditikam Buronan Kasus Pencurian

PEKANBARU – Seorang anggota polisi dari Polsek Senapelan, Pekanbaru, Aiptu Chandra ditikam pelaku pencurian. Korban mengalami luka tusuk di bagian tangan saat melakukan penyergapan.

Saat ini, Aiptu Chandra masih menjalani perawawtan medis akibat luka tusuk jenis pisau. "Setelah diburu, pelaku akirnya berhasil kita tangkap," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, kejadian berawal pada Jumat malam, 16 Mei 2025. Saat tim Polsek Senapelan mendapat informasi bahwa Jufrizal, yang merupakan buronan (DPO) kasus pencurian berada di sebuah kos-kosan di Jalan Karet, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan.

Ketika hendak diamankan, tersangka melakukan perlawanan. Bahkan, ia menusuk pergelangan tangan Aiptu Chandra menggunakan senjata tajam jenis kerambit.

Aksi tersebut terjadi setelah kekasih pelaku, Citra Lusiana, berusaha menghalangi petugas. Usai menusuk anggota kepolisian, pelaku melarikan diri. Sementara korban yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke RS Bhayangkara Pekanbaru.

Tim gabungan Polsek Senapelan dan Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengejaran. Setelah beberapa hari, tim berhasil mengetahui keberadaan tersangka.