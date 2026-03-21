Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lokasi Kapal Induk Prancis Terungkap Gara-Gara Aplikasi Kebugaran Strava

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |18:00 WIB
Rute lari pelaut Prancis yang tercatat di Strava mengungkap lokasi kapal induk Charles de Gaulle. (Foto: Le Monde)
A
A
A

JAKARTA – Keberadaan kapal induk Prancis Charles de Gaulle terungkap setelah seorang perwira Angkatan laut menggunakan jam tangan pintar dan aplikasi kebugaran Strave untuk melacak aktivitas larinya di kapal tersebut, menurut laporan Le Monde.

Presiden Emmanuel Macron mengerahkan satu-satunya kapal induk Prancis menuju Siprus sebagai tanggapan terhadap perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, di mana Teheran telah menargetkan aset militer Barat dalam serangan balasan.

Pada Jumat, (20/3/2026) Le Monde melaporkan pada Jumat bahwa mereka dapat mengidentifikasi perkiraan posisi waktu nyata kapal perang sepanjang 262 meter tersebut melalui data yang tersedia untuk umum dari platform Strava. Dengan menganalisis data geolokasi dari profil publik pelaut muda tersebut, surat kabar itu mencocokkannya dengan citra satelit dari Badan Antariksa Eropa yang menunjukkan Charles de Gaulle dan kelompok serangnya sekitar 100 km dari pantai Turki.

Rute jogging yang direkam pada 13 Maret tampak sebagai pola zig-zag, menunjukkan bahwa individu tersebut berlari mengelilingi dek kapal yang bergerak, meskipun kapal spesifik tersebut tidak diidentifikasi secara langsung, kata laporan itu.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Prancis Kerahkan Selusin Kapal Perang ke Selat Hormuz, Mau Tembus Blokade Iran?
Prancis Kerahkan Selusin Kapal Perang ke Selat Hormuz, Mau Tembus Blokade Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/18/3203539//ilustrasi-j7cM_large.jpg
Intelijen Rusia: Inggris dan Prancis Berusaha Persenjatai Ukraina dengan Bom Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/18/3202886//ilustrasi-3E0v_large.jpg
Gagal Rampok Bank, Pria Bangladesh Terkunci 9 Jam dalam Brankas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/16/3199423//ilustrasi-xJRO_large.jpg
Polisi Prancis Gerebek Kantor Perusahaan Medsos X Milik Elon Musk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197271//prabowo-qFLX_large.jpg
Jamuan Santap Malam Hangat Prabowo–Macron di Istana Élysée
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197216//prabowo-EsSw_large.jpg
Prabowo Disambut Pelukan Hangat Macron saat Kunjungi Istana Élysée Prancis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement