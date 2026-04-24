HOME NEWS INTERNATIONAL

Tragis, Perempuan Ini Terjebak 3 Jam dalam Lubang Jamban yang Ambrol

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |15:30 WIB
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
JAKARTA – Seorang perempuan yang sedang buang air kecil saat melakukan perjalanan di pedalaman Australia terjebak hingga setinggi pinggang di dalam lubang pembuangan setelah jamban yang digunakannya ambrol alias runtuh.

Ia "terperangkap di dalam lubang pembuangan selama kurang lebih tiga jam, sampai diselamatkan oleh seorang tukang lokal yang kebetulan lewat," ujar pihak berwenang di Northern Territory (Wilayah Utara Australia) sebagaimana dilansir BBC.

Perempuan tersebut, yang sedang bersama suami dan dua anaknya, tengah dalam perjalanan pulang ke Canberra setelah mengunjungi kerabat di Darwin ketika insiden itu terjadi, menurut laman Facebook komunitas Action for Alice.

Jamban yang dimaksud terletak di Zona Konservasi Meteorit Henbury, sekitar 145 km barat daya kota terpencil Alice Springs. Jamban tersebut adalah jenis jamban sederhana tanpa sistem siram yang menampung kotoran manusia di lubang tanah yang dalam. Model ini umum ditemukan di daerah terpencil atau pedesaan, seperti lokasi perkemahan yang tidak terjangkau jaringan listrik.

NT WorkSafe, badan yang mengatur kesehatan dan keselamatan kerja di wilayah tersebut, menyatakan bahwa pengelola zona konservasi Henbury telah melaporkan insiden itu kepada mereka, dan saat ini investigasi sedang berlangsung.

