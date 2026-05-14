Lalu Lintas Normal, Contraflow KM 55-65 Tol Japek Dihentikan

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menghentikan rekayasa lalu lintas contraflow di KM 55 hingga KM 65 arah Cikampek Utama (Cikatama) pada ruas Tol Jakarta-Cikampek. Penghentian contraflow dilakukan pada pukul 12.10 WIB.

“Penghentian contraflow ini dilakukan seiring kondisi lalu lintas yang berangsur kembali normal pada periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026,” kata VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Kamis (14/5/2026).

Ria menyebutkan, hingga saat ini kondisi lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek terpantau kembali normal dengan arus ramai lancar di kedua arah.

Menurutnya, normalisasi tersebut merupakan hasil pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif di lapangan.

“Secara berkala, JTT melakukan pemantauan volume lalu lintas dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Seiring volume kendaraan yang mulai terdistribusi dengan baik, contraflow yang dilakukan secara situasional sejak pukul 08.11 WIB kini telah dihentikan,” ujarnya.