Hercules Hadiri HUT GRIB Jaya di GBK Senayan, 480 Polisi Diterjunkan Amankan Acara

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 480 personel Polri untuk mengamankan kegiatan HUT ke-15 GRIB Jaya di Istora GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026). Ketua Umum DPP GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal akan hadir dalam acara tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, ratusan personel itu disebar di sejumlah titik sekitar lokasi kegiatan.

Personel akan memberikan pelayanan pengamanan kepada peserta kegiatan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan GBK.

“Pengamanan ini bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Personel kami siagakan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” kata Budi.

Budi menegaskan seluruh personel yang bertugas diminta mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Ia mengatakan kepolisian hadir untuk memastikan kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman tanpa mengganggu aktivitas publik lainnya.

“Personel di lapangan kami tekankan untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Pengamanan dilakukan secara profesional dan terukur,” ujarnya.