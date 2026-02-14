Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peziarah Ramai Jelang Ramadan, Pendapatan Pedagang Kembang di TPU Karet Bivak Malah Anjlok

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |17:19 WIB
Peziarah Ramai Jelang Ramadan, Pendapatan Pedagang Kembang di TPU Karet Bivak Malah Anjlok
Pendapatan Pedagang Kembang di TPU Karet Bivak Malah Anjlok
A
A
A

JAKARTA - Momen ramainya peziarah seharusnya menjadi ladang untuk bagi para pedagang kembang tabur yang biasa menggelar lapak di TPU. Namun, tidak untuk tahun ini, sejumlah pedagang kembang tabur di TPU Karet Bivak mengaku sepi pembeli dan mengalami penurunan pendapatan.

Anis (48), salah satu pedagang yang sudah menggelar lapak sejak Kamis lalu mengungkapkan bahwa keuntungan tetap didapat pada tahun ini. Namun angka penjualan justru cenderung stagnan bahkan menurun.

Hal ini dikarenakan jumlah peziarah makam yang tidak bisa diprediksi setiap harinya. Selain itu, jam ramai peziarah juga membuat para pedagang harus ekstra sabar menunggu momentum keramaian di pinggir area parkir pemakaman.

"Sama aja sih (kalau untung), kalau dia lagi ramai ya naik. Baru sekarang ini (mulai ada yang beli), entar ramai-ramai paling sore," ujar Anis kepada Okezone di lapaknya, Sabtu (14/2/2026).

Kondisi serupa juga dirasakan oleh Mieska, salah satu penjual kembang yang telah berjualan sejak pembukaan tanggal 8 lalu. Ia merasakan betul bagaimana animo peziarah tahun ini tidak sehangat tahun-tahun sebelumnya.

"Ibu kan sudah 3 tahun ikutin adik kalau jualan, kalau 2 tahun yang lalu ramai-ramai. Kalau tahun ini rasanya agak sepi,” kata Meiska.

Namun bukan tanpa alasan, menurutnya, penurunan jumlah pembeli terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak stabil. Sehingga berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang akhirnya merembet pada daya beli di sektor informal seperti penjual kembang tabur di pemakaman.

"Memang lagi dampak dari keuangan negara ini agak merosot, jadi dampaknya juga sama pembeli. Penjual-penjual, pembelinya kurang. Iya, kurang ramai," ucap dia.

Padahal, harga kembang tabur yang dijualnya tidaklah mahal. Ia hanya menjual satu bungkus kembang tabur yang berisi mawar merah, mawar putih, dan irisan pandan ia hargai Rp10.000, sementara air mawar ia jual seharga Rp5.000 per botol.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201626//kuburan-zCip_large.jpg
Mengintip Tradisi Ziarah Kubu Jelang Ramadan di TPU Cipinang Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201619//ramadan-5Ax9_large.jpg
Jelang Ramadan, Raja Salman Salurkan Bantuan Pangan untuk Ribuan Keluarga Miskin di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/618/3200799//ilustrasi-A2mC_large.jpg
Tata Cara Ziarah Kubur Jelang Puasa Ramadan 2026 Lengkap dengan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200803//pemerintah-5RaL_large.jpg
Ramadan 2026, Kemenag Perkuat Layanan Keagamaan yang Inklusif dan Berdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200707//tni-4LjJ_large.jpg
Istana: TNI-Polri Tulang Punggung Pengamanan Nasional saat Ramadan dan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/612/3200389//makam-KSpk_large.jpg
Jelang Ramadhan, Ini 4 Tata Cara Ziarah Kubur ke Makam Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement