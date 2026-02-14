Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Ramadan, Raja Salman Salurkan Bantuan Pangan untuk Ribuan Keluarga Miskin di Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |15:51 WIB
Jelang Ramadan, Raja Salman Salurkan Bantuan Pangan untuk Ribuan Keluarga Miskin di Jakarta
Raja Salman Salurkan Bantuan Pangan untuk Ribuan Keluarga Miskin di Jakarta
A
A
A

JAKARTA – Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud menyalurkan bantuan pangan untuk masyarakat Indonesia jelang Ramadan. Seperti tahun sebelumnya, bantuan pangan itu ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.

Ketua BAZNAS RI Noor Achmad mengatakan bantuan tersebut selalu dinantikan masyarakat setiap menjelang Ramadan seperti sekarang. Ia pun mengapresiasi bantuan dari KSrelief tahun ini.

"Kita untuk kesekian kalinya kembali mendapatkan bantuan dari Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman (KSrelief). Alhamdulillah, bantuan ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia,” ujar Noor, dikutip Jumat (14/2/2026).

"Bantuan tersebut kami salurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yang kondisi rumahnya belum layak, kondisi ekonominya lemah, dan kehidupan keluarganya juga dalam keadaan kurang baik. Ketika mereka mendapatkan bantuan dari Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman (KSrelief) kebahagiaan yang dirasakan sungguh luar biasa," tambah Noor.

Sembako yang dikucurkan KSrelief itu sendiri senilai Rp6,4 miliar. Nantinya bantuan ini juga dikucurkan ke Provinsi Banten sebanyak 1.125 paket, Jawa Barat 1.375 paket, dan Jawa Tengah 1.500 paket. Bantuan tersebut juga menyasar kelompok fisabilillah, dan korban bencana.

Perwakilan KSrelief, Abdul Karim Al Yusuf mengatakan King Salman Relief telah menyalurkan bantuan ke lebih dari 70 negara di dunia. “Secara khusus untuk Indonesia, pada tahun ini bantuan yang diberikan senilai Rp6,4 miliar” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/598/3201599//ramadan-tp35_large.jpg
RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews Siap Jadi Teman Puasa Sepanjang Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/16/3201037//direktur_chief_technology_officer_xlsmart_shurish_subbramaniam-63zd_large.jpeg
XLSMART Antisipasi Lonjakan Trafik Hingga 30 Persen Saat Ramadan dan Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200803//pemerintah-5RaL_large.jpg
Ramadan 2026, Kemenag Perkuat Layanan Keagamaan yang Inklusif dan Berdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200707//tni-4LjJ_large.jpg
Istana: TNI-Polri Tulang Punggung Pengamanan Nasional saat Ramadan dan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200251//mbg-41gO_large.png
BGN Pastikan MBG Tetap Jalan Selama Ramadan 2026, Ini Skema Distribusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200242//prabowo-9vdg_large.jpg
Pesan Prabowo Jelang Ramadan: Perkuat Persatuan, Dijauhkan dari Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement