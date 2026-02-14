Mengintip Tradisi Ziarah Kubu Jelang Ramadan di TPU Cipinang Besar

JAKARTA - Masyarakat mulai mengunjungi Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk berziarah ke sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini telah menjadi tradisi menjelang bulan Ramadan.

TPU Cipinang Besar, Kebon Nanas, Jakarta Timur, menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi keluarga untuk berziarah. Aktivitas menyekar mengalami peningkatan menjelang bulan suci.

"Iya mengalami peningkatan dari jumlah peziarah," kata salah satu petugas kebersihan Enju (49) saat ditemui Okezone di TPU Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (14/2/2026).

Tradisi berziarah biasa dilakukan dengan mengirimkan doa, membersihkan makam, hingga menabur bunga. Tak jarang, terlihat masyarakat membawa sapu lidi, pacul dan alat kebersihan lainnya.

Satu hal yang paling tidak lupa dibawa oleh para peziarah yakni bunga mawar untuk ditaburkan di atas makam orang kesayangannya.

TPU Cipinang sendiri tak sulit mencari penjual bunga mawar maupun air mawar. Satu kantongnya dijual dengan harga Rp5 ribu.

Sejurus kemudian, para penjual pun mendapatkan hikmah dari tradisi masyarakat berziarah menjelang Ramadan. Untungnya jauh ketika menjual di hari biasa.

"Penjualan bunga Alhamdulillah meningkat. Sehari bisa meraup untung sampai Rp2 juta," ujar Enju.