Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 17 Maret: Letusan Dahsyat Gunung Agung hingga Lahirnya Cak Nur

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |04:05 WIB
Peristiwa 17 Maret: Letusan Dahsyat Gunung Agung hingga Lahirnya Cak Nur
Gunung meletus (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah yang terjadi pada 17 Maret, baik di Indonesia maupun dunia. Salah satu peristiwa yang paling dikenang adalah letusan dahsyat Gunung Agung di Bali pada 1963.

Untuk menambah wawasan sejarah, berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 17 Maret yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Letusan Gunung Agung Bali

Pada 17 Maret 1963, Gunung Agung di Bali meletus dengan kekuatan besar yang mencapai Volcanic Explosivity Index (VEI) 5, setara dengan kekuatan letusan Gunung Vesuvius di Italia.

Gunung tersebut kembali mengalami letusan pada 17 Mei 1963. Dalam rangkaian bencana tersebut, tercatat 1.148 orang meninggal dunia dan 296 orang mengalami luka-luka.

Peristiwa letusan ini juga dicatat oleh Ida Pedanda Made Sidemen dalam kolofon lontar Pūjā Pañambutan. Catatan tersebut memuat pesan pengingat mengenai letusan Gunung Agung pada 1963 yang kemudian diikuti situasi politik yang memanas pada 1965.

2. Perjanjian Salatiga

Peristiwa penting lain yang terjadi pada 17 Maret adalah ditandatanganinya Perjanjian Salatiga pada 1757 di Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Dalam kesepakatan tersebut, wilayah Kerajaan Mataram kembali dibagi untuk kedua kalinya.

Kesepakatan itu melibatkan Pakubuwana III, Hamengkubuwana I, serta Pangeran Sambernyawa, dengan keterlibatan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Perjanjian ini ditandatangani di Gedung Pakuwon yang berada di Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement