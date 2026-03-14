Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung Hatta, hingga kasus pembunuhan yang menyeret nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar.

Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Maret:

1780 – Dalam Perang Kemerdekaan Amerika, pasukan Spanyol berhasil merebut Fort Charlotte di Mobile, Alabama, yang merupakan pos perbatasan terakhir Inggris yang dapat mengancam New Orleans di Louisiana Spanyol.

1782 – Tekle Giyorgis I, Kaisar Ethiopia, menaklukkan kelompok Oromo dalam Pertempuran Wuchale.

1794 – Penemu asal Amerika Serikat, Eli Whitney, memperoleh paten untuk alat pemintal kapas (cotton gin), yang kemudian menjadi salah satu penemuan penting dalam industri tekstil.

1862 – Dalam rangkaian Perang Banjar, Pangeran Antasari ditabalkan oleh para kepala suku Dayak sebagai pemimpin agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda.