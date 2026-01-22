Peristiwa 22 Januari: Pesawat Boeing 707 Meledak hingga Serangan Bom Bunuh Diri di Israel

JAKARTA – Sejumlah peristiwa bersejarah dan tragedi penting tercatat terjadi pada 22 Januari di berbagai belahan dunia. Mulai dari kecelakaan pesawat yang menewaskan ratusan jamaah haji hingga konflik berdarah di Timur Tengah. Berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada tanggal tersebut.

1. Pesawat Boeing 707 Terbakar dan Meledak

Pada 22 Januari 1973, sebuah pesawat Boeing 707 yang membawa jamaah haji asal Nigeria mengalami kecelakaan tragis. Pesawat tersebut terbakar dan meledak saat hendak mendarat di Bandar Udara Kano, Nigeria, usai melakukan penerbangan dari Makkah, Arab Saudi.

Peristiwa nahas ini menewaskan 176 penumpang dan enam kru pesawat, menjadikannya salah satu kecelakaan penerbangan terburuk pada masanya.

2. Fisikawan Uni Soviet Andrei Sakharov Ditahan dan Dibuang

Pada 22 Januari 1980, fisikawan terkemuka Uni Soviet sekaligus peraih Hadiah Nobel Perdamaian 1975, Andrei Sakharov, ditahan oleh pemerintah Soviet di Moskow dan diasingkan ke kota Gorki.

Sakharov dikenal sebagai tokoh kunci dalam pengembangan bom hidrogen Uni Soviet. Namun, ia juga dikenal luas sebagai aktivis hak asasi manusia, pembela kebebasan sipil, dan pengkritik kebijakan pemerintah Soviet.