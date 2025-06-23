Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bom Bunuh Diri Meledak di Gereja Damaskus, 25 Orang Tewas

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |22:35 WIB
Bom Bunuh Diri Meledak di Gereja Damaskus, 25 Orang Tewas
Bom bunuh diri di Gereja Damaskus (Foto: BBC)
SURIAH – Sebanyak 25 orang tewas dan 63 lainnya luka-luka dalam serangan bom bunuh diri di sebuah gereja di Damaskus, kata Kementerian Kesehatan Suriah. Sebelum meledakkan diri, pelaku melepaskan tembakan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 22 Juni 2025 malam saat kebaktian di Gereja Ortodoks Yunani Nabi Elias di lingkungan Dweila, melansir BBC.

Disebutkan pelaku berafiliasi dengan kelompok jihadis Negara Islam (IS), meski tidak ada klaim langsung dari kelompok tersebut. Sementara kondisi gereja hancur.

Foto dan video dari dalam gereja menunjukkan altar yang rusak parah, bangku-bangku ditutupi pecahan kaca, dan darah berceceran di dinding.

Saksi Lawrence Maamari mengatakan kepada kantor berita AFP, seseorang memasuki gereja dari luar sambil membawa senjata dan mulai menembak. "Orang-orang berusaha menghentikannya sebelum dia meledakkan dirinya sendiri," katanya.

 

