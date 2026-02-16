Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dokter Tifa Klaim Ada 6 Versi Ijazah Jokowi: Semuanya Palsu!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |17:45 WIB
Dokter Tifa Klaim Ada 6 Versi Ijazah Jokowi: Semuanya Palsu!
Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan hoaks Tifauzia Tyassuma (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan hoaks, Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), menyebut setidaknya ada enam ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang dikeluarkan selama isu ijazah palsu mencuat. Bahkan, menurut dia, akan ada dua versi lagi yang keluar dari KPU Surakarta dan KPU Jakarta.

Dokter Tifa menjelaskan, spesimen ijazah pertama dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Sunarta. Setelah itu, lima spesimen lainnya kemudian muncul, misalnya dari kader PSI Dian Sandi hingga yang ditampilkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri.

"Jadi artinya sudah ada enam versi. Kita tunggu versi ke-7 dan ke-8 dari KPU Surakarta dan KPU Jakarta," ungkap Tifa kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Tifa menambahkan, seluruh spesimen tersebut disebutnya sebagai perilaku ilusi transparansi. Lewat cara itulah, menurut dia, publik dipaksa untuk meyakini Jokowi memiliki ijazah asli dari UGM.

"Ini adalah perilaku ilusi transparansi. Kelihatannya transparan. Pada 20 Oktober 2022 dekan menunjukkan ijazah, kemudian transparan lagi Dirtipidum menunjukkan ijazah, transparan lagi Dian Sandi, kemudian juga di KPU. Ini semua adalah ilusi transparansi. Kita semua dipaksa untuk meyakini bahwa semua versi dari ijazah tersebut adalah asli," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201937//kuasa_hukum_barisan_pembela_rrt_refli_harun-9PYl_large.jpg
Refli Harun: SP3 Eggi Sudjana Otomatis Gugurkan Laporan Roy Suryo Cs!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201742//roy_suryo-JSc8_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Kasus Fitnah Ijazah Jokowi Di-SP3, Ini Kata Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201507//roy_suryo-urV6_large.jpg
Roy Suryo Siap Bantu Lukas Bongkar Misteri Satgas Ijazah Palsu Era Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201512//roy_suryo-Mt1I_large.jpg
Ini Alasan Roy Suryo Minta Kasus Fitnah Ijazah Jokowi Di-SP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201499//rismon_sianipar-cnX5_large.jpg
Dipolisikan Terkait Ijazah Palsu, Rismon: Saya Laporkan Balik Kalau Tak Terbukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201491//rismon_sianipar-DuKr_large.jpg
Rismon Sianipar Dilaporkan ke Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement