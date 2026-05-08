Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR: Pendidikan Bukan Hanya untuk Segelintir tapi Hak Seluruh Anak Bangsa

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |19:13 WIB
DPR: Pendidikan Bukan Hanya untuk Segelintir tapi Hak Seluruh Anak Bangsa
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv
A
A
A

BANDUNG BARAT - Pendidikan bukan hanya untuk segelintir, melainkan hak seluruh anak bangsa. Oleh karenanya, seluruh anak Indonesia yang kurang mampu berhak mendapatkan fasilitas hingga bantuan pendidikan dari pemerintah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv saat menyambangi Sekolah Luar Biasa (SLB) ABC YPLAB, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Rajiv bersilaturahmi dengan para guru dan orang tua murid sekaligus menyalurkan 50 Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa-siswi di sekolah tersebut.

"Pendidikan bukan hanya hak segelintir anak, melainkan hak seluruh anak bangsa. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan pendidikan sekaligus menambah semangat belajar anak-anak berkebutuhan khusus," ujar Rajiv, Jumat (8/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rajiv berinteraksi langsung dengan para siswa. Dia mengungkapkan rasa bahagianya dapat bertemu langsung dengan para siswa. Menurutnya, melihat anak-anak belajar, bermain, dan tumbuh seperti anak-anak lainnya merupakan kebahagiaan tersendiri.

"Untuk anak-anakku di SLB ABC YPLAB, senang rasanya hari ini kita bisa bertemu langsung. Melihat kalian menikmati masa sekolah, belajar, bermain, dan tumbuh penuh semangat sebagaimana anak-anak lainnya," ungkap Rajiv.

Namun tidak hanya kepada para siswa, Rajiv juga memberikan apresiasi khusus kepada para orang tua murid. Ia menilai, mendampingi anak berkebutuhan khusus membutuhkan kekuatan hati, kesabaran, dan ketulusan yang besar.

“Teruntuk para orang tua murid, kalian adalah orang tua-orang tua hebat yang terus mendampingi, menguatkan, dan memperjuangkan masa depan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Semoga setiap ikhtiar yang dilakukan menjadi jalan hadirnya masa depan yang lebih baik bagi putra-putri tercinta,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pendidikan DPR DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214496/dpr-W0sB_large.jpg
DPR: Tarik Pajak di Selat Malaka Bakal Timbulkan Konflik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214330/dpr_ri-mrdG_large.jpg
12 Poin Aturan Pekerja Rumah Tangga dalam UU PPRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212926/rieke-gqlK_large.jpg
DPR Minta Akses Lintas Udara Dikaji dengan Hati-Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209465/viral-NT3x_large.jpg
Komisi III Gelar Rapat Kasus Korupsi Video Profil Desa Karo Amsal Sitepu, Begini Duduk Perkaranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206548/dpr-45Qt_large.jpg
Tok! DPR Resmi Sahkan RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206154/sahroni-aTzG_large.jpg
Sahroni Ngaku Tak Bakal Ambil Gaji dan Tunjangan DPR!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement