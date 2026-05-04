HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Jalani Sidang Kasus Chromebook Usai Dibantarkan, Alat Infus Menempel di Tangan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |15:00 WIB
Nadiem Makarim jalani sidang usai dibantarkan dengan kondisi tangan masih diinfus (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kembali menghadiri sidang lanjutan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM) pada Senin (4/5/2026). Sebelumnya, Nadiem absen di ruang sidang lantaran dibantarkan ke rumah sakit.

Pantauan di lokasi, Nadiem memasuki ruang sidang dengan alat infus masih menempel di tangan kirinya. "Sehat, masih diberikan sehat, alhamdulillah," ujar Nadiem saat memasuki ruang sidang.

Di ruang sidang, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah sempat menanyakan kondisi kesehatan Nadiem. Nadiem menjelaskan, dirinya masih dalam perawatan di rumah sakit pascaoperasi. Menurutnya, ia akan menjalani operasi lanjutan.

"Saat ini sebenarnya saya masih dalam perawatan di rumah sakit untuk persiapan operasi yang akan dilakukan dalam waktu lumayan cepat," kata Nadiem.

Ia melanjutkan, dirinya terpaksa hadir di ruang sidang secara langsung lantaran permohonan sidang lewat Zoom tidak dikabulkan. "Tapi karena kebutuhan sidang dan saya tidak diperkenankan lewat Zoom, jadi saya hadir di sini untuk memastikan proses persidangan tidak tertunda. Namun, secara dokter menyebut kondisinya adalah harus ada satu kondisi setelah sidang harus segera kembali ke rumah sakit untuk perawatan," ujarnya.

Nadiem kembali meminta dirinya dapat mengikuti persidangan via Zoom. "Jadi sekali lagi Yang Mulia saya mohon sekali bahwa saya diperbolehkan kalau misalnya bergabung sidang besok atau Rabu melalui Zoom dan atau mohon sekali ada permohonan dengan rendah hati permohonan untuk status tahanan diganti selama masa penyembuhan saja bisa diberikan oleh majelis," ucapnya.

"Karena sebenarnya ini hanya sampai sembuh lalu setelah sembuh saya siap kembali statusnya menjadi status tahanan di Rutan tidak masalah, hanya agar saya bisa sembuh saja. Demikian Yang Mulia, terima kasih," sambungnya.

