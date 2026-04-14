HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Makarim: Perhitungan Kerugian Negara Direkayasa!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |14:01 WIB
Nadiem Makarim: Perhitungan Kerugian Negara Direkayasa!
Nadiem Makarim: Perhitungan Kerugian Negara Direkayasa/Okezone
JAKARTA - Mantan Mendikburistek sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management, Nadiem Makarim menyatakan kerugian negara diperkara yang menjeratnya direkayasa.

Pasalnya, auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan perbandingan harga dalam menghitung kerugian negara.

"Hari ini terbukti secara mutlak bahwa perhitungan kerugian negara itu direkayasa sehingga rugi," kata Nadiem, Senin (13/4/2026).

"Saksi daripada BPKP dan tim yang melakukan audit kerugian dari BPKP mengaku secara terbuka di sidang bahwa mereka tidak membandingkan harga beli chromebook dengan harga pasar," sambungnya.

Menurutnya, di zaman yang serba digital ini dapat dengan mudah melakukan perbandingan harga jika ingin membeli produk. Namun, hal itu tidak dilakukan BPKP.

"Ini (perbandingan) tidak dilakukan BPKP secara sengaja. Mereka sengaja menggunakan perhitungan cost accounting. Jadi harga produksi ditambah-tambah dengan asumsi wajar mereka sendiri. Ini adalah bukti terkuat bahwa ini adalah manipulasi daripada data," tandasnya.

Dodi S. Abdulkadir, penasihat hukum Nadiem, menekankan bahwa laporan audit BPKP tidak disajikan secara detail dan terkesan menutupi data pembanding dari distributor.

Dia juga merujuk pada kesaksian mantan Ketua LKPP, Roni Dwi Susanto, yang menyatakan bahwa tidak ada kemahalan harga dalam proyek tersebut.

 

